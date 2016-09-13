Составить продающее коммерческое предложение

Требования к макету для широкоформатной печати постеров 3х6: - Цветовая модель: CMYK (8bit) - Файл должен быть выполнен в размере 1:1 - Формат: TIFF без альфа канала, рекомендуется компрессия LZW - Разрешение файла должно быть 55-150 dpi. - Состав черного ...
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