Требуется создать дизайн листовки

Требования коформлению в техническом задании. На данном этапе интересны предложения в которых будет озвучена стоимость. Лучше всего отобразить стоимость за верстку одной страницы. Таких страниц будет 13. Так же интересны сроки исполнения данной работы. При учете, что цена устроит нашу компанию, мы ...