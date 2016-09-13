Дизайн афиши

Дизайн продукцииЗакрыт8 заявок277 просмотров
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Требуется создать дизайн афиши для выставки художника, на ее основе нужно будет сделать баннер и пригласительный

Просьба присылать ссылки на подобные работы, которые должны быть достаточно хорошего уровня

7 лет назад
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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