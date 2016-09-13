Требуется дизайн макета для плаката на бигборд

Дизайн продукцииЗакрыт7 заявок163 просмотра
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Требования к макету для широкоформатной печати постеров 3х6:

- Цветовая модель: CMYK (8bit)

- Файл должен быть выполнен в размере 1:1

- Формат: TIFF без альфа канала, рекомендуется компрессия LZW

- Разрешение файла должно быть 55-150 dpi.

- Состав черного цвета (С-30, M-30, Y-30, K-100)

- Отступ значимого текста и изображения - не менее 15 см по периметру

- Макет должен быть сопровожден превью (jpg)

На данный момент необходимо от вас получить:

1) Обоснование выбора фотографии (прикреплены ниже)

2) Цену, с учетом того, что срок - до 11:00 завтра, 16.09.16

текст будет предоставлен немного позже

7 лет назад
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
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