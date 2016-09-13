Афиша и флайер фестиваля

$30
Дизайн продукцииЗакрыт21 заявка224 просмотра
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Необходимо срочно разарботать дизайн афиши А3 и флаер для Парусного фестиваля.

кавголовский

ПАРУСНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ

2016

закрытие сезона

24 сентября 12:00

- ПАРУСНЫЕ ГОНКИ (виндсерфинг, катамаран, швертбот)

- МУЗЫКА

- МАСТЕРКЛАССЫ

- КИНО О ПАРУСАХ И ЛЮДЯХ

- ВКУСНАЯ ЕДА

Парусная Станция Кавголово, Токсово, Главная аллея д.1 (ж/д ст. Кавголово)

ВК: vk.com/kavgolovofest T.: 941-14-96

ВХОД СВОБОДНЫЙ 0+

Примеры:

- http://www.sailing.org.au/wp-content/uploads/2013/10/yads_logo_positive1.jpg

- http://www.mordiallocsc.com.au/wp-content/uploads/2012/10/YADS_Logo_in_shape.jpg

7 лет назад
ninurta
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад