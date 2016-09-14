Требуются услуги дизайнера

Дизайн продукцииЗакрыт7 заявок226 просмотров
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Требуется создать ряд макетов для рекламной акции"Приведи друга" 

Обязательное требованиие наличие юр. лица (ИП,ООО)

Объем работы

-  Три варианта макета (идеи)

 - Адаптация выбранного макета под несколько форматов :

1. флэш баннер (или gif),

2. тэйбл стенд (скорей всего в виде домика),

3. лист  А4,  

4. открытка 20х10 +конверт

5. лист  200х70м

Бюджет 16 000 руб.

Оплата  30/70

7 лет назад
Ruslan__Muratov
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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