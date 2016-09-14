Требуются услуги дизайнера

Необходимо разработать дизайн подгузников: дизайн упаковки (требование – выделяться на полке), а также принт, который будет нанесен на памперс. Просьба не беспокоить тех кто работает по предоплате . Также просим проигнорировать данный проект тех у кого ...
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Требуется создать ряд макетов для рекламной акции"Приведи друга"
Обязательное требованиие наличие юр. лица (ИП,ООО)
Объем работы
- Три варианта макета (идеи)
- Адаптация выбранного макета под несколько форматов :
1. флэш баннер (или gif),
2. тэйбл стенд (скорей всего в виде домика),
3. лист А4,
4. открытка 20х10 +конверт
5. лист 200х70м
Бюджет 16 000 руб.
Оплата 30/70
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