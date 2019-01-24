irinaasunrise

Ирина Горобец irinaasunrise

 
28 летУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Переводчик английского, копирайтер

Высшее педагогические образование ЮНПУ им. К.Д. Ушинского. Филолог украинского и английского языков. Есть опыт в переводах текстов.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
denistereschenko
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Название agro- or agri-?
Ирина отлично справилась с работой, аргументированно предложив лучший результат конкурса
Спасибо за интересное задание! Было приятно поучаствовать!)
Ответный отзыв
KristinaOrlova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Написать 4 статьи на сайт ремонта квартир,вставить ключи
Ирина очень старательная и ответственная. Выполнила работу качественно и в срок. Рекомендую!
Спасибо. Очень приятно было поработать. Все возникшие вопросы обсудили и отлично сработались.
Ответный отзыв
MaJest
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$14
10 баллов
5 лет назад
Нейминг компании по продаже мобильных аксессуаров
Ирина предложила очень креативные и интересные варианты названия компании, в итоге, более чем из 200 вариантов был выбран один, из предложенных Ириной вариантов. Ирина, спасибо большое, хороших заказов и доброжелательных заказчиков. Удачи!
Невероятно приятный заказчик с крутыми творческими заданиями! Приятно было сотрудничать!))
Ответный отзыв