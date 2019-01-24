Переводчик английского, копирайтер
Высшее педагогические образование ЮНПУ им. К.Д. Ушинского. Филолог украинского и английского языков. Есть опыт в переводах текстов.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
- Переводы с английского на русский\украинский.129 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
5 лет назад
Ирина отлично справилась с работой, аргументированно предложив лучший результат конкурса
Ответный отзыв
Спасибо за интересное задание! Было приятно поучаствовать!)
$3
10 баллов
5 лет назад
Ирина очень старательная и ответственная. Выполнила работу качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо. Очень приятно было поработать. Все возникшие вопросы обсудили и отлично сработались.
$14
10 баллов
5 лет назад
Ирина предложила очень креативные и интересные варианты названия компании, в итоге, более чем из 200 вариантов был выбран один, из предложенных Ириной вариантов. Ирина, спасибо большое, хороших заказов и доброжелательных заказчиков. Удачи!
Ответный отзыв
Невероятно приятный заказчик с крутыми творческими заданиями! Приятно было сотрудничать!))