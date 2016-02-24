Нужен скрипт, который скачивает из кэша Google страницы по двум возможным опциям: - по заданному списку урлов (из txt файла) - по всему домену В результате получаются страницы без тегов ...
Поддержка веб-сайта
Здравствуйте, мне установили на vds сервер рулетку по игре Counter Strike: Global Offencive. Коротко скажу, как там всё происходит: с помощью установленного бота люди кидают свои скины из этой игры(скины оружия, скин - это своего рода цвет оружия), при этом оценивается стоимость этих скинов, согласно ценам торговой площадки Steam. Соответственно ценам этих скинов оценивается шанс на победу, победитель забирает всё, а бот забирает лишь процент от этого ввиде этих же скинов. И теперь к самому заданию: смена дизайна, я вам отправл. ниже ссылки на хорошие рулетки, чтобы вы поняли, какого уровня нужен дизайн, дабы он был конкурентоспособен, а также, самое первое, это проверить сайт на ошибки в коде, убрать все упоминания о прошлом домене и т.п.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $7
Требуется парсер для страниц промышленного портала. В итоге необходимо получить текстовый CSV файл с полями: 1. Название организации 2. Имя контакта 3. Email 4. Ссылка на страницу, откуда взята информация ...Завершен9 лет назад
- $8
Даны базы из Яндекс карт и 2gis по 3 городам. Нужен небольшой скрипт, который "объединит" обе базы в одну и выкинет дубли (это можно сделать на основе сопоставления адресам GPS-координат и если будут совпадать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Куплю лендинг готовый адаптивный (Корректно отображается на ПК, Ipad, мобильные телефоны) Тематика: универсальная Предлагайте лендинг и стоимость?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Задача следующая: 1.необходимо создать сортировку по доп полям 2. отображение плиткой или строчкой 3.интеграция с фильтром поиска 4.интеграция артио букинг с k2 или добавка в к2 часть функционала как ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Здравствуйте. Необходимо считать оптовую цену только от общего количества товаров в корзине (не менее 5), иначе по розничной, т.е. я положил 3-е джинс и 2-е кофты, в сумме 5 и каждая вещь уже считается по ...Завершен9 лет назад
Нужно спарсить ссылку на файл на странице и скачать его на сервер.Завершен9 лет назад
Нужно добавить раздел "новости" в интернет магазине на Laravel 5 Сайт сделан на этом фреймворке. Предлагайте свою цену.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад