Подправить скрипт на Java

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Закрыт4 заявки156 просмотров

Нужно подправить JavaScript, используя API конструктора. Конструктор грузится во фрейме lovemyrobe.ru – при отправке заказа показывает окошко, а нужно, чтобы перекидывал на свою страничку. 

Ниже пример кода, который показывает что событие отправки заказа можно обработать. 

/* 

Это заготовка отправки переменных заказа на сервер 

Зависимости: jQuery, jquery.json (github.com/Krinkle/jquery-json

*/ 

(function(){ 

  

if( typeof $ == 'undefined' ){ 

  alert('jQuery не подключен'); 

  return; 

} else if( !('parseJSON' in $) ){ 

  alert('jquery.json не подключен'); 

  return; 

  

window.addEventListener('message',functi on(e){ 

  // проверка и парсинг сообщения конструктора 

  if( !('data' in e) ) return; 

  var parsed; 

  try{ parsed = $.parseJSON(e.data) } catch(err){ return } 

  if( !('type' in parsed && parsed.type == 'cosuvOrder') ) return; 

  // отправка на сервер 

  $.ajax({ 

   type: 'post', 

   url: '', // впишите адрес вашего серверного срипта обработчика корзины 

   data: parsed.data

   dataType: 'html', 

   timeout: 10000, 

   success: function(html){ 

    // в случае успешного ответа сервера, html – текст самого ответа 

   }, 

   error: function(){ 

    // в случае ошибки 

   }, 

   complete: function(){ 

    // в любом случае – когда пришел ответ сервера или сработал таймаут 

   } 

  }); 

}); 

  

})();

AJAXHTMLJavaJavaScriptjQuery
9 лет назад
vbrezhnev
Василий 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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