Здравствуйте, есть купленный скрипт с с оплатой http://cssmoney.ru/item/3. Нужно написать в моей система аналогичный раздел оплаты(Прием платежей Webmoney,QIWI,Yandex) и подключить на мой сайт , сайт куда переносить написан на фреймворке laravel. На чем ...
Подправить скрипт на Java
Нужно подправить JavaScript, используя API конструктора. Конструктор грузится во фрейме lovemyrobe.ru – при отправке заказа показывает окошко, а нужно, чтобы перекидывал на свою страничку.
Ниже пример кода, который показывает что событие отправки заказа можно обработать.
/*
Это заготовка отправки переменных заказа на сервер
Зависимости: jQuery, jquery.json (github.com/Krinkle/jquery-json)
*/
(function(){
if( typeof $ == 'undefined' ){
alert('jQuery не подключен');
return;
} else if( !('parseJSON' in $) ){
alert('jquery.json не подключен');
return;
}
window.addEventListener('message',functi on(e){
// проверка и парсинг сообщения конструктора
if( !('data' in e) ) return;
var parsed;
try{ parsed = $.parseJSON(e.data) } catch(err){ return }
if( !('type' in parsed && parsed.type == 'cosuvOrder') ) return;
// отправка на сервер
$.ajax({
type: 'post',
url: '', // впишите адрес вашего серверного срипта обработчика корзины
data: parsed.data,
dataType: 'html',
timeout: 10000,
success: function(html){
// в случае успешного ответа сервера, html – текст самого ответа
},
error: function(){
// в случае ошибки
},
complete: function(){
// в любом случае – когда пришел ответ сервера или сработал таймаут
}
});
});
})();
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