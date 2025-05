Подправить скрипт на Java

Нужно подправить JavaScript, используя API конструктора. Конструктор грузится во фрейме lovemyrobe.ru – при отправке заказа показывает окошко, а нужно, чтобы перекидывал на свою страничку.

Ниже пример кода, который показывает что событие отправки заказа можно обработать.

/*

Это заготовка отправки переменных заказа на сервер

Зависимости: jQuery, jquery.json (github.com/Krinkle/jquery-json)

*/

(function(){

if( typeof $ == 'undefined' ){

alert('jQuery не подключен');

return;

} else if( !('parseJSON' in $) ){

alert('jquery.json не подключен');

return;

}

window.addEventListener('message',functi on(e){

// проверка и парсинг сообщения конструктора

if( !('data' in e) ) return;

var parsed;

try{ parsed = $.parseJSON(e.data) } catch(err){ return }

if( !('type' in parsed && parsed.type == 'cosuvOrder') ) return;

// отправка на сервер

$.ajax({

type: 'post',

url: '', // впишите адрес вашего серверного срипта обработчика корзины

data: parsed.data,

dataType: 'html',

timeout: 10000,

success: function(html){

// в случае успешного ответа сервера, html – текст самого ответа

},

error: function(){

// в случае ошибки

},

complete: function(){

// в любом случае – когда пришел ответ сервера или сработал таймаут

}

});

});

})();