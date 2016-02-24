Скрипт для пополнения с Webmoney, QIWI, Yandex.

Здравствуйте, есть купленный скрипт с с оплатой http://cssmoney.ru/item/3.

Нужно написать в моей система аналогичный раздел оплаты(Прием платежей Webmoney,QIWI,Yandex) и подключить на мой сайт , сайт куда переносить написан на фреймворке laravel.

На чем написан скрипт http://cssmoney.ru/item/3 - хз, оплату на моем сайте нужно настроить так чтобы пополнялся счет баланса в личном кабинете а не покупалось что-то.

Можете посмотреть наглядно как работает скрипт нажав на кнопку "Купить" на сайте: http://accvk.ru/