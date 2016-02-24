Скрипт для пополнения с Webmoney, QIWI, Yandex.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки115 просмотров

Здравствуйте, есть купленный скрипт с с оплатой http://cssmoney.ru/item/3

Нужно написать в моей система аналогичный раздел оплаты(Прием платежей Webmoney,QIWI,Yandex)  и подключить на мой сайт , сайт куда переносить написан на фреймворке laravel. 

На чем написан скрипт http://cssmoney.ru/item/3 - хз, оплату на моем сайте нужно настроить так чтобы пополнялся счет баланса в личном кабинете а не покупалось что-то. 

Можете посмотреть наглядно как работает скрипт нажав на кнопку "Купить" на сайте: http://accvk.ru/

Laravel
9 лет назад
appw
28 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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