Выполнить техническое задание по сайту-оно прикреплено Сразу пишем цену! Сотрудничество долгосрочное.
Разработка сайта
Написать функционал сайта на основании тз( подробное техническое задание). Обязательно нужно изучить тз и указать стоимость и срок проекта. Предоставим верстку макетов. Нужно будет интегрировать ее в сайт и админку.
В портфолио исполнителя обязательно должны быть работы по сложным проектам, с большой нагрузкой и посещаемостью.
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