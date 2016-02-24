Разработка сайта

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Закрыт2 заявки165 просмотров

Написать функционал сайта на основании  тз( подробное техническое задание). Обязательно нужно изучить тз и указать стоимость и срок проекта. Предоставим верстку макетов. Нужно будет интегрировать ее в сайт и админку. 

В портфолио исполнителя обязательно должны быть работы по сложным проектам, с большой нагрузкой и посещаемостью.

9 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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