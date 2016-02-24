Разработка сайта

Написать функционал сайта на основании тз( подробное техническое задание). Обязательно нужно изучить тз и указать стоимость и срок проекта. Предоставим верстку макетов. Нужно будет интегрировать ее в сайт и админку.

В портфолио исполнителя обязательно должны быть работы по сложным проектам, с большой нагрузкой и посещаемостью.