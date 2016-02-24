Нужен специалист по движку netcat для Интернет-магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки121 просмотр

Добрый день, нужно в интернет-магазине на движке netcat включить отзывы для товаров + обсудить стоимость верстки и натяжки нового дизайна.

9 лет назад
arisgev84
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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