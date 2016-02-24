Скопировать сайт по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки141 просмотр

Необходимо скопировать сайт по ТЗ и прикрепить к админке (предлагайте ваши варианты админ панели), подробнее во вложении

9 лет назад
Inna765
Инна 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров