Inna765

Инна Чернышева Inna765

 
35 летРоссия/Белореченск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
seregan3
Сергей 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$90
2 балла
8 лет назад
Доработки по сайту
Нет оплаты за выполненную работу.