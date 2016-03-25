$150
Сайт на Opencart, нужно внести доработки на него, подробности прикрепляю в тех. задании.
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
8 лет назад
Сайт на Opencart, нужно внести доработки на него, подробности прикрепляю в тех. задании.
Необходимо сделать функционал как в ТЗ и прикрепить его к админ панели, варианты админ панели, ориентировочные сроки и стоимость указывайте пожалуйста при отклике.
Необходимо скопировать сайт по ТЗ и прикрепить к админке (предлагайте ваши варианты админ панели), подробнее во вложении