JQuery скрипт

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Для сайта bleskavto.kiev.ua нужно сделать навигацию на основании существующего меню (стрелочки Следующая и Предыдущая страницы).

Существующее меню находится на самом верху страницы (id="menu_nav").

На основании этого меню нужно сделать навигацию на предыдущую и следующие страницы (стрелочки).

Меню парсим полностью и все, ориентируясь на

  • .

    ***По похожему принципу у нас строится меню для мобильных устройств.

    Стрелочки Следующая и Предыдущая являются ссылками и берутся из верхнего меню сайта. (по списку id="menu_nav")

    Если страница текущая есть в меню, то  берем соответственно предыдущую и следующую со списка. (см. menu.png)

    Появляются стрелочки при ширине браузера больше 1020 пкс и высоте больше чем 1200 пкс от начала страницы.

    Размещаются стрелки слева и справа от текста по середине.

    При событии onMouseOver появляется popup с картиной (см. arrows.png), а на onMouseOut исчезает.

    Если  нет следующей страницы, то по-умолчанию ставим - "Нанопокрытия" (из меню) 

    Если  нет предыдущей страницы, то по-умолчанию ставим - "Полировка кузова" (из меню) 

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    jQuery
    9 лет назад
    P2P
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    17 лет в сервисе
    Был
    2 года назад
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