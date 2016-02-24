JQuery скрипт

Для сайта bleskavto.kiev.ua нужно сделать навигацию на основании существующего меню (стрелочки Следующая и Предыдущая страницы).

Существующее меню находится на самом верху страницы (id="menu_nav").

На основании этого меню нужно сделать навигацию на предыдущую и следующие страницы (стрелочки).

Меню парсим полностью и все, ориентируясь на

***По похожему принципу у нас строится меню для мобильных устройств.

Стрелочки Следующая и Предыдущая являются ссылками и берутся из верхнего меню сайта. (по списку id="menu_nav")

Если страница текущая есть в меню, то берем соответственно предыдущую и следующую со списка. (см. menu.png)

Появляются стрелочки при ширине браузера больше 1020 пкс и высоте больше чем 1200 пкс от начала страницы.

Размещаются стрелки слева и справа от текста по середине.

При событии onMouseOver появляется popup с картиной (см. arrows.png), а на onMouseOut исчезает.

Если нет следующей страницы, то по-умолчанию ставим - "Нанопокрытия" (из меню)

Если нет предыдущей страницы, то по-умолчанию ставим - "Полировка кузова" (из меню)

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