rpufa.ru/kategoriya/neytralnoe-oborudovanie Это термин таксономии. На этой странице есть расширенный фильтр. Но если мы выберем поиск по производителю, он будет искать любые товары, а не только конкретного нейтрального оборудования. ...
JQuery скрипт
Для сайта bleskavto.kiev.ua нужно сделать навигацию на основании существующего меню (стрелочки Следующая и Предыдущая страницы).
Существующее меню находится на самом верху страницы (id="menu_nav").
На основании этого меню нужно сделать навигацию на предыдущую и следующие страницы (стрелочки).
Меню парсим полностью и все, ориентируясь на.
***По похожему принципу у нас строится меню для мобильных устройств.
Стрелочки Следующая и Предыдущая являются ссылками и берутся из верхнего меню сайта. (по списку id="menu_nav")
Если страница текущая есть в меню, то берем соответственно предыдущую и следующую со списка. (см. menu.png)
Появляются стрелочки при ширине браузера больше 1020 пкс и высоте больше чем 1200 пкс от начала страницы.
Размещаются стрелки слева и справа от текста по середине.
При событии onMouseOver появляется popup с картиной (см. arrows.png), а на onMouseOut исчезает.
Если нет следующей страницы, то по-умолчанию ставим - "Нанопокрытия" (из меню)
Если нет предыдущей страницы, то по-умолчанию ставим - "Полировка кузова" (из меню)
Кроссбраузерность ИЕ7+
Оплата по факту WMZ или на карту ПриватБанка
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