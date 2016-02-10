Верстка и интеграция рубрикатора

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Закрыт2 заявки108 просмотров

Здравствуйте. Нужно сверстать и интегрировать рубрикатор для сайта. - дизайн готов в psd

+ в сайтбаре сделать отдельно блок интересное и тесты. - дизайн готов в psd

wordpress

Рубрикатор выводится через создание меню.

Шаблон куплен, адаптивный.

Только вот разделы выводящиеся на десктопе в сайтбаре имеют для меня не очень красивый вид.

Хочу поменять внешний вид этого блока.

WordPress
9 лет назад
burlaev2008
Вячеслав 
42 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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