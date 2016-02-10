Верстка и интеграция рубрикатора

Здравствуйте. Нужно сверстать и интегрировать рубрикатор для сайта. - дизайн готов в psd

+ в сайтбаре сделать отдельно блок интересное и тесты. - дизайн готов в psd

wordpress

Рубрикатор выводится через создание меню.

Шаблон куплен, адаптивный.

Только вот разделы выводящиеся на десктопе в сайтбаре имеют для меня не очень красивый вид.

Хочу поменять внешний вид этого блока.