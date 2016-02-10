Верстка элементов измененного дизайна и главной
Есть готовый сайт - нужно сверстать элементы исходя из нового дизайна + старые убрать
Описание здесь
1) Поменять меню на внутренних страницах и главной
Анимация ховеров на главной и появление надписей работ.joxi.ru/YmEqd5XhZLNeBm 2) Изменить блоки на внутренних страницах 1 – joxi.ru/V2VGJ7zF0G9MMA (меню с прокруткой по странице вниз на блоки) 2 – joxi.ru/D2P6knMfdWGlXr (изменить текущие блоки "виды работ" на новые) 3 – joxi.ru/gmvjDXQhx098jm (изменить нижнее меню) 3) Сверстать главную страницу сайта (не сложная, но анимация появления надписей при наведении) joxi.ru/YmEqd5XhZLN7em 4) Сверстать страницу Проекты с фильтрами (joxi.ru/zANQX3qflw4d02)
Тз по фильтрам и другим элементам исполнителю предоставлю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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