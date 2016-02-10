Верстка элементов измененного дизайна и главной

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки151 просмотр

Есть готовый сайт - нужно сверстать элементы исходя из нового дизайна + старые убрать

Описание здесь

1) Поменять меню на внутренних страницах и главной 

Анимация ховеров на главной и появление надписей работ.joxi.ru/YmEqd5XhZLNeBm 2)  Изменить блоки на внутренних страницах 1 – joxi.ru/V2VGJ7zF0G9MMA (меню с прокруткой по странице вниз на блоки) 2 – joxi.ru/D2P6knMfdWGlXr (изменить текущие блоки "виды работ" на новые) 3 – joxi.ru/gmvjDXQhx098jm (изменить нижнее меню) 3) Сверстать главную страницу сайта (не сложная, но анимация появления надписей при наведении) joxi.ru/YmEqd5XhZLN7em 4) Сверстать страницу Проекты с фильтрами (joxi.ru/zANQX3qflw4d02)

Тз по фильтрам и другим элементам исполнителю предоставлю.

9 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sly_imp
32 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
26 отзывов(-3)
9 лет назад
$50
5 дней
Объективный отзыв о работе. Сроки просрочила, верстка кривая. Человек похож на посредника, "перебои с интернетом" в нужный момент, отвечает редко, правит еще реже. Ни одного вопроса не возникло при верстке. Специально был дан макет сайта, у которого на разных страницах разное меню, думал заметит или нет. Так и сверстала разные страницы с разным меню. Это говорит о "внимательности человека" и его адекватности. Верстка непонятная и кривая, не соответствует макету. - При наведении на 1 блок, активируется другой. При нахождении курсора рядом с блоком (еще нет hover) - активируется hover. Если кто-то скажет мне, что это НОРМАЛЬНАЯ ВЕРСТКА, пусть бросит в меня камень. "В момент сдачи проекта (проект был сдан в срок)" - проект был изначально рассчитан ей на 5 дней, в воскресенье обещала показать для внесения правок и коректировок, что бы в назначенный срок был 100% готовый проект. В ВСК - ничего не было. Потом начались у нее сбои с интернетом и тд. В итоге во ВТ ответила в 15 часа, после отрицательного отзыва. Верстка была из замены блоков на трех однотипных страницах - делается на одной потом все переносится на другие и верстки главной из 4 блоков и логотипа. Не смогла сделать за 7 дней! Предоплату соответственно не вернула, время прошло почти 7 дней. Отзывы все хвалебные - по факту верстка сделано левой ногой. А работы скорее всего не ее, а из студии, где она когда-то работала, так как качество не соответствует уровню работ.
ВНИМАНИЕ ВСЕМ ИСПОЛНИТЕЛЯМ! Александр Воронцов (он же Кудинов) - НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ЗАКАЗЧИК! Написал мне такой отзыв, что глаза на лоб лезут от удивления и честности Александра Воронцова (Кудинова), смех и грех) С первых минут сотрудничества стал ТЫкать (что не редкость в наше время, но многое говорит о человеке), в момент сдачи проекта (проект был сдан в срок) сказал, что работу не будет оплачивать из-за кривизны кода, что является ложью и с моей стороны все было выполнено качественно. Позже было выяснено, что я должна была сделать не только верстку, но еще и копаться в PHP. Подразумевалось, что это очевидно. Верстку я могу отправить любому желающему, если сомневаетесь в честности моего отзыва. Также могу предоставить полную переписку с данным человеком где он показывает всю свою сущность. НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ У ДАННОГО ЗАКАЗЧИКА! Прочитайте их внимательно и посмотрите сколько баллов ему ставят за сотрудничество! Не будьте как я, не верьте ни единому слову Александра, все его претензии в мой адрес не обоснованы и высосаны из пальца. =======Также имеется подтверждение моих слов от других исполнителей на его странице в ВК (ссылку могу предоставить по запросу) Привожу цитату Александра из личной переписки, остальное по запросу: yadi.sk/i/LzFPJrKUovdHz Мне очень жаль потраченного времени и не менее жаль, что отрицательный отзыв я получила просто за то, что сделала хорошую работу.

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Sly_imp
32 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
26 отзывов(-3)
9 лет назад

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