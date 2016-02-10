Верстка элементов измененного дизайна и главной

Объективный отзыв о работе. Сроки просрочила, верстка кривая. Человек похож на посредника, "перебои с интернетом" в нужный момент, отвечает редко, правит еще реже. Ни одного вопроса не возникло при верстке. Специально был дан макет сайта, у которого на разных страницах разное меню, думал заметит или нет. Так и сверстала разные страницы с разным меню. Это говорит о "внимательности человека" и его адекватности. Верстка непонятная и кривая, не соответствует макету. - При наведении на 1 блок, активируется другой. При нахождении курсора рядом с блоком (еще нет hover) - активируется hover. Если кто-то скажет мне, что это НОРМАЛЬНАЯ ВЕРСТКА, пусть бросит в меня камень. "В момент сдачи проекта (проект был сдан в срок)" - проект был изначально рассчитан ей на 5 дней, в воскресенье обещала показать для внесения правок и коректировок, что бы в назначенный срок был 100% готовый проект. В ВСК - ничего не было. Потом начались у нее сбои с интернетом и тд. В итоге во ВТ ответила в 15 часа, после отрицательного отзыва. Верстка была из замены блоков на трех однотипных страницах - делается на одной потом все переносится на другие и верстки главной из 4 блоков и логотипа. Не смогла сделать за 7 дней! Предоплату соответственно не вернула, время прошло почти 7 дней. Отзывы все хвалебные - по факту верстка сделано левой ногой. А работы скорее всего не ее, а из студии, где она когда-то работала, так как качество не соответствует уровню работ.