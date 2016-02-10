Подправить верстку

$3
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок246 просмотров

Нужно подправить верстку http://uspp.donetsk.ua/video/3200999-bezopasnye-i-komfortnye-poezdki-po-territorii-zapadnoy-ukraine/ чтобы картинки стояли всегда справа и слева (по очереди) не зависимо от того есть контент или нет и его количество.

9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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