Здравствуйте. Нужно сверстать и интегрировать рубрикатор для сайта. - дизайн готов в psd + в сайтбаре сделать отдельно блок интересное и тесты. - дизайн готов в psd wordpress Рубрикатор ...
Нужен макет
Здравствуйте. Нужно сверстать главную страницу точно с макетом. Верстка должна быть валидной, кроссбраузерной и адаптивной. Макет находится по ссылке : http://catcut.net/w500
Заявки фрилансеров
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