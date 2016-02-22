Вёрстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок212 просмотров

Мы амбициозная команда разрабатывающая грандиозный проект, каких ещё не было на мобильном рынке. Наша цель - завоевание лидирующего положения на мировом мобильном рынке.

Мы создаём приложение, умеющее агрегировать сообщения, SMS и переписки из популярных мессенеджеров и соц. сетей в одном простом решении.

У Вас есть возможность реализовать свои креативные идеи вместе с нами в проекте MySender.

У Вас будет полная автономность, высокая ответственность, интересные задачи и дружная команда профессионалов.

Мы ожидаем от Вас неординарное мышление, увлеченность идеей, готовность «оставить свой след» в истории мобильных технологий.

Сейчас мы ищем специалиста для вёрстки макета нового дизайна для нашего сайта. Найдись! :)

Мы заинтересованы в сотрудничестве с Вами и рады обсудить Ваше участие в нашей команде (возможен опцион).

9 лет назад
kolchin77
Колчин 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

VANDEL
30 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$30
2 дня
Иван, грамотный специалист и аккуратный исполнитель. Постоянно на связи, вникает в детали проекта. Работа выполнена на высоком профессиональном уровне.
Очень приятный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата. "РЕКОМЕНДУЮ". Обращайте поработаем еще)))

Заявки фрилансеров

VANDEL
30 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад

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