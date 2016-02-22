Здравствуйте. Нужно сверстать главную страницу точно с макетом. Верстка должна быть валидной, кроссбраузерной и адаптивной. Макет находится по ссылке : http://catcut.net/w500
Вёрстка сайта
Мы амбициозная команда разрабатывающая грандиозный проект, каких ещё не было на мобильном рынке. Наша цель - завоевание лидирующего положения на мировом мобильном рынке.
Мы создаём приложение, умеющее агрегировать сообщения, SMS и переписки из популярных мессенеджеров и соц. сетей в одном простом решении.
У Вас есть возможность реализовать свои креативные идеи вместе с нами в проекте MySender.
У Вас будет полная автономность, высокая ответственность, интересные задачи и дружная команда профессионалов.
Мы ожидаем от Вас неординарное мышление, увлеченность идеей, готовность «оставить свой след» в истории мобильных технологий.
Сейчас мы ищем специалиста для вёрстки макета нового дизайна для нашего сайта. Найдись! :)
Мы заинтересованы в сотрудничестве с Вами и рады обсудить Ваше участие в нашей команде (возможен опцион).
Выбранный исполнитель
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