Нужна Вёрстка кроссбраузерная, валидная.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен29 заявок307 просмотров

Сайт по ремонту и изготовлению ювелирных украшений.

Так же приветствуется помощь в наполнению сайта картинками с интернета.

Прошу сразу писать стоимость ваших услуг.

 

9 лет назад
kotiara83
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$50
4 дня
С Евгением было приятно работать. Все выполнил качественно и в срок. Рекомендую!
Сотрудничеством с Константином остался доволен! Хорошие макеты,оплата без задержек. Рекомендую как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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