Верстка и натянуть на cms

Во-первых проект был закончен полностью, да не за 4 дня, а за 6. А что самое смешное мы с вами переписывались не более 10 дней. Во-вторых, макеты выслали во второй половине дня, посчитав как день работы, а еще сначала сказали выходные не считаете, а тут 17 дней говорите.