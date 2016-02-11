Верстка и натянуть на cms

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок329 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо сверстать сайт для интернет-магазина и натянуть на cms. MODX, WP желателен, но рассмотрю и другие варианты кроме опенкарт

Подробное ТЗ и изображения страниц находятся в прикрепленном файле. https://yadi.sk/d/z8RMnxeNody8U

Верстка не адаптивная. 

Срок и стоимость предлагайте.

Обновление информации:

1. Наличие PSD-макета

2. Стоимость. К сожалению, повышение курса доллара не повлекло повышению моей з/п и всех тех с кем общаюсь, соответственно рассчитываю на адекватную стоимость.

MODXOpencartWordPress
9 лет назад
Setimka
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
9 лет назад
$75
4 дня
Вынужден написать первый отрицательный отзыв, тк заявленные 4 дня превратились в 17дней и проект не выполнен. У меня нет времени ждать. Буду искать другого исполнителя.
Во-первых проект был закончен полностью, да не за 4 дня, а за 6. А что самое смешное мы с вами переписывались не более 10 дней. Во-вторых, макеты выслали во второй половине дня, посчитав как день работы, а еще сначала сказали выходные не считаете, а тут 17 дней говорите.

Заявки фрилансеров

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
9 лет назад
Лучший HTML-верстальщик апреля

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