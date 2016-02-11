Нужно сделать мобильную версию сайта для ModX

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок159 просмотров

Здравствуйте.

Для сайта http://www.st-int.ru/ нужно сделать мобильную версию.

На сайте есть микроразметка - её трогать нельзя (мало ли)

Если что-то не понятно - пишите.

Заранее всем большое спасибо

MODX
9 лет назад
EFilatov
Евгений 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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