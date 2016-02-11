Здравствуйте. Нужна сверстать страничку лендинга - адаптивно. Скрин прикрепил. Из нюансов - RTL. Больше ничего. Прошу сразу указать цену и сроки. Спасибо и хорошего дня.
Верстка страницы по indd-файлу
Есть четырех страничный буклет для полиграфии (смотри pdf в приложении)
Его требуется при верстке адаптировать под веб и приблизить к странице http://dcrondel.org/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $25
Нужен верстальщик сайта (5-7 экранов. Кроссбраузерность сайта).HTML-верстка31 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $20
Верстка макета из псд. Желательно на основе бустрап. 1600 руб. бюджет. Заказ срочный - то есть приступить нужно сегодняHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сверстать дизайн . Внести на него правки и установить на админку wordpress. Из правок нужно добавить меню услуг в шапку . Поменять логотип и некоторые текстовые элементы .HTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад
верстка сайта 6 экранов кросбраузерно 1550рHTML-верстка25 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Верстка лендинга 6 экранов, обязательно кросбраузерноHTML-верстка26 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем привет. PSD и ТЗ предоставлю после выбора топ 5 кандидатов. Я работаю в айти уже несколько лет и понимаю примерное время на выполнение такой работы. Бюджет маленький, поэтому буду выбирать по цене.HTML-верстка30 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Есть готовая верстка очень простая нужно адаптировать + сверстать калькулятор и настроить формуHTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сверстать сайт на Wordpress, плюс натянуть дизайн. На выходе должно получится корректное адаптивное отображение во всех браузерах (IE от 9.х.х.) и на всех платформах. Требования к исполнителю:: — Опыт неменее ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Для сайта http://www.st-int.ru/ нужно сделать мобильную версию. На сайте есть микроразметка - её трогать нельзя (мало ли) Если что-то не понятно - пишите. ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад