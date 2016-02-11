Верстка страницы по indd-файлу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки186 просмотров

Есть четырех страничный буклет для полиграфии (смотри pdf в приложении)

Его требуется при верстке адаптировать под веб и приблизить к странице http://dcrondel.org/

9 лет назад
pakaln
Эдуард 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров