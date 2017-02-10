Редизайн элементов интернет-магазина

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок1775 просмотров
#1$80
#2$80
#3$10

Необходимо сделать редизайн основных элементов интернет-магазина с сохранением структуры сайта. На выходе - psd макет для верстальщика. 

ТЗ во вложении.

1-е и 2-е место рассматривать как полноценные победы. Работа оплачивается после получения исходников, согласно условиям проведения конкурсов. 

3 место – гарантированный утешительный приз, без отправки исходников. 

Вы можете сделать 2 варианта дизайна и претендовать на все призовые 1-2 места. 

Для участия в конкурсе можно сделать наброски главных элементов сайта – шапка, карточка товара и каталог со списком товаров. Этого достаточно, чтобы предварительно утвердить работы. Все остальные элементы по ТЗ можно доделать после победы в конкурсе. При равных условиях предпочтения будут отдаваться более старательным исполнителям.

Срок до 31 января 2017 включительно.

ADD:

Цель редизайна: сделать сайт легче и приятней для восприятия покупателями. 

Дизайн в стиле флет — потому что визуально легче воспринимается, а не потому что модно. Это рекомендательное пожелание, но не обязательное.

ADD2:

Цвет логотипа не меняем! Допустимо только легкое тонирование, если в этом возникает необходимость. 

ADD3:

До 05.02.2017 будут утверждены работы.

ADD4:

Победители конкурса (предварительно)

Богдан Кохно (alittlecrazy666) - 1 место

2-3 место:

Эльдар Чирков (TRyARS) - ожидаем правок

Вадим Орлов (TOPSECRET) - зависит от правок (TRyARS)

Мэлсов Гомар (Melsov) - отправлен список правок

Дальнейшие инструкции будут высланы победителям в понедельник 06.02.2017

ADD: Ведутся консультации по работам и составление списка пожеланий для победителей конкурса. До 10.02 планируем закрыть конкурс. 

Спасибо всем за участие в конкурсе!

8 лет назад
sergey-v
Сергей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

alittlecrazy666
Богдан 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1
1 место в конкурсе на разработку дизайна для интернет-магазина. Отличная работа. Качественный и современный дизайн. Рекомендую как ответственного и профессионального дизайнера.
Сергей хороший заказчик, точно знает чего хочет. Ставит понятные задачи, всегда на связи. Было очень приятно работать. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

alittlecrazy666
Богдан 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1