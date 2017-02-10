Необходимо изготовить дизайн сайта с возможностью адаптивной верстки по предоставленным гайдлайнам (фирменный стиль + схема размещения информационных блоков на сайте + примеры + фотобанк). Предоставить три варианта оформления главной страницы, на основе ...
Редизайн элементов интернет-магазина
Необходимо сделать редизайн основных элементов интернет-магазина с сохранением структуры сайта. На выходе - psd макет для верстальщика.
ТЗ во вложении.
1-е и 2-е место рассматривать как полноценные победы. Работа оплачивается после получения исходников, согласно условиям проведения конкурсов.
3 место – гарантированный утешительный приз, без отправки исходников.
Вы можете сделать 2 варианта дизайна и претендовать на все призовые 1-2 места.
Для участия в конкурсе можно сделать наброски главных элементов сайта – шапка, карточка товара и каталог со списком товаров. Этого достаточно, чтобы предварительно утвердить работы. Все остальные элементы по ТЗ можно доделать после победы в конкурсе. При равных условиях предпочтения будут отдаваться более старательным исполнителям.
Срок до 31 января 2017 включительно.
ADD:
Цель редизайна: сделать сайт легче и приятней для восприятия покупателями.
Дизайн в стиле флет — потому что визуально легче воспринимается, а не потому что модно. Это рекомендательное пожелание, но не обязательное.
ADD2:
Цвет логотипа не меняем! Допустимо только легкое тонирование, если в этом возникает необходимость.
ADD3:
До 05.02.2017 будут утверждены работы.
ADD4:
Победители конкурса (предварительно)
Богдан Кохно (alittlecrazy666) - 1 место
2-3 место:
Эльдар Чирков (TRyARS) - ожидаем правок
Вадим Орлов (TOPSECRET) - зависит от правок (TRyARS)
Мэлсов Гомар (Melsov) - отправлен список правок
Дальнейшие инструкции будут высланы победителям в понедельник 06.02.2017
ADD: Ведутся консультации по работам и составление списка пожеланий для победителей конкурса. До 10.02 планируем закрыть конкурс.
Спасибо всем за участие в конкурсе!
Победитель конкурса
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