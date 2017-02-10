Редизайн элементов интернет-магазина

# 1 — $ 80 # 2 — $ 80 # 3 — $ 10

Необходимо сделать редизайн основных элементов интернет-магазина с сохранением структуры сайта. На выходе - psd макет для верстальщика.

ТЗ во вложении.

1-е и 2-е место рассматривать как полноценные победы. Работа оплачивается после получения исходников, согласно условиям проведения конкурсов.

3 место – гарантированный утешительный приз, без отправки исходников.

Вы можете сделать 2 варианта дизайна и претендовать на все призовые 1-2 места.

Для участия в конкурсе можно сделать наброски главных элементов сайта – шапка, карточка товара и каталог со списком товаров. Этого достаточно, чтобы предварительно утвердить работы. Все остальные элементы по ТЗ можно доделать после победы в конкурсе. При равных условиях предпочтения будут отдаваться более старательным исполнителям.

Срок до 31 января 2017 включительно.

ADD:

Цель редизайна: сделать сайт легче и приятней для восприятия покупателями.

Дизайн в стиле флет — потому что визуально легче воспринимается, а не потому что модно. Это рекомендательное пожелание, но не обязательное.

ADD2:

Цвет логотипа не меняем! Допустимо только легкое тонирование, если в этом возникает необходимость.

ADD3:

До 05.02.2017 будут утверждены работы.

ADD4:

Победители конкурса (предварительно)

Богдан Кохно (alittlecrazy666) - 1 место

2-3 место:

Эльдар Чирков (TRyARS) - ожидаем правок

Вадим Орлов (TOPSECRET) - зависит от правок (TRyARS)

Мэлсов Гомар (Melsov) - отправлен список правок

Дальнейшие инструкции будут высланы победителям в понедельник 06.02.2017

ADD: Ведутся консультации по работам и составление списка пожеланий для победителей конкурса. До 10.02 планируем закрыть конкурс.

Спасибо всем за участие в конкурсе!