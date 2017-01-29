Шапка и логотип для группы ВК

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Завершен24 заявки235 просмотров

Здравствуйте!

Сколько будет стоить реализовать идею мою?

Нужна шапка и логотип для группы. Называется "Изобретено"

В прикрепе то, что есть сейчас. Вместо последней буквы - лампочка, по крайней мере, так задумано было

8 лет назад
polyfonik
Анатолий 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад
$20
2 дня
Я действительно не понимаю, как за такой короткий срок можно было придумать действительно креативную идею. Я очень, очень доволен. Рекомендую Олега всем
Рекомендую Анатолия как надежного и адекватного заказчика. Четко поставлена задача, предоплата.

Заявки фрилансеров

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад

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