Необходимо изготовить дизайн сайта с возможностью адаптивной верстки по предоставленным гайдлайнам (фирменный стиль + схема размещения информационных блоков на сайте + примеры + фотобанк). Предоставить три варианта оформления главной страницы, на основе ...
Дизайн магазина напольных покрытий
Необходимо сделать дизайн сайта магазина по продаже напольного покрытия. Хотим видеть набросок дизайна главной страницы и страницы карточки товара. Соответствующее ТЗ отправим выбранному исполнителю!
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