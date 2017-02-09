Дизайн магазина напольных покрытий

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  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок151 просмотр

Необходимо сделать дизайн сайта магазина по продаже напольного покрытия. Хотим видеть набросок дизайна главной страницы и страницы карточки товара. Соответствующее ТЗ отправим выбранному исполнителю!

8 лет назад
misha_evro
38 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$125
5 дней
Приятно работать с Владимиром! Выполнил работу четко, согласно договоренностей! Рекомендую!
Спасибо Михаилу за проект, четкое тз, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
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