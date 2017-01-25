Обновление дизайна

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Закрыт24 заявки218 просмотров

Необходимо обновить дизайн сайта http://miridei.info/, нужно его как то освежить и сделать более современным. Просмотрите сайт и напишите, что в нем можно изменить или дополнить в плане дизайна. Я понимаю, что далеко не полно описал задачу, напишите какой инфы не достаточно, и я отвечу на все уточняющие вопросы.

8 лет назад
niodimovsergei
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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