Тестирование и личнй кабинет для сайта contest.chinacampus.ru

Нужен дизайн страниц.

В призы и условия: призы вкуснее, перед полными условиями

Тест.

Заголовок, описание блока, разделение блоков, текст вопросы, открытый вопрос (текстовое поле большое), выбор одного из множества, кнопка "Завершить тест". Блоками. Счетчик.

Результаты.

Заголовок "Ваши результаты в N туре"

Выводим текст “Ваши результаты: ХХ%”.

Если у Конкурсант не прошел 1й тур, то выводим ниже результатов “К сожалению, набранного Вами балла недостаточно для прохождения во второй тур. Надеемся, что Вы узнали много нового в ходе нашего конкурса. Спасибо за участие!”.

Если Конкурсант прошел 1й тур, то выводим ниже результатов “Поздравляем! Вы победитель Первого тура Всероссийского конкурса CCN и переходите во второй тур.”

Сертификат для победителя 1го тура.

Сначала идет заголовок “Ваш именной сертификат победителя Первого тура Всероссийского конкурса CCN”.

Выводим картинку с именным сертификатом Победителя Первого тура Всероссийского конкурса CCN.

Ниже ссылка “Сохранить сертификат”. По ссылке открываем сертификат в отдельном окне.

Личный кабинет

1. Блок с ссылками на прохождение тестирования. Тут появляются ссылки на прохождение очередного тура конкурса в виде “Пройти тур №N”.

2. Должен быть блок со ссылками на материалы. Заголовок “Материалы для подготовки”. В блоке будет текст и ссылки.

3. Блок с результатами. Заголовок “Результаты тестирования”. После завершения очередного тура здесь должна появляться новая ссылка “Ваши результаты в N туре”.