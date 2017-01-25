Необходимо обновить дизайн сайта http://miridei.info/, нужно его как то освежить и сделать более современным. Просмотрите сайт и напишите, что в нем можно изменить или дополнить в плане дизайна. Я понимаю, что далеко не полно описал задачу, напишите какой инфы не достаточно, и ...
Создать продающий лейдинг
Требуется сайт одностраничник. На один два товара. С возможностью оформления заказа.
Бюджет 1500р.
Товар Термос My Bottle
Заявки фрилансеров
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