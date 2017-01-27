Простой дизайн сайта

Необходимо из сайта детских товаров http://bambir.ru/ сделать зоомагазин на основе этого сайта http://yorki-strijka.ru/

Т.е. структура, расположение, интерфейс, меню будет как у бамбира. Нужно просто поменять цвета, вместо ромашки сделать лапу и пр. Как у сайта Зоосалон Бублик.

Просьба смотреть проект и что сделать нужно, а также указывать цену. Желательно адекватную заданию. Это не дизайн с нуля.