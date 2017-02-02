Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок180 просмотров

Задача - сделать дизайн сайта для небольшого интернет-провайдера. Главную страницу и внутреннюю.

8 лет назад
3machina
Егор 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
$200
7 дней
Хочу в свою очередь поблагодарить Алексея за феноменальную исполнительность, скорость работы и самое главное конечный результат. Дизайн современный, стильный, яркий, радует глаз. И надеюсь, поднимет мне продажи =) Спасибо!
Было приятно сотрудничать с Егором. Отдельно отмечу оперативные ответы на мои вопросы, предоставление всей необходимой информации и готовность прислушиваться к рекомендациям исполнителя. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    Нужно сделать небольшой редизайн сайта без замены html кода (либо с минимальными изменениями, если необходимо, в шапке и футтере)  поправить CSS , изображения шапки , подобрать шрифт и цвета.  сайт   ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Простой дизайн сайта

    Необходимо из сайта детских товаров http://bambir.ru/ сделать зоомагазин на основе этого сайта http://yorki-strijka.ru/ Т.е. структура, расположение, интерфейс, меню будет как у бамбира. Нужно просто поменять цвета, вместо ромашки сделать лапу и пр. Как у ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Обновление дизайна

    Необходимо обновить дизайн сайта http://miridei.info/, нужно его как то освежить и сделать более современным. Просмотрите сайт и напишите, что в нем можно изменить или дополнить в плане дизайна. Я понимаю, что далеко не полно описал задачу, напишите какой инфы не достаточно, и ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тестирование и личнй кабинет для сайта contest.chinacampus.ru

    $75

    Нужен дизайн страниц. В призы и условия: призы вкуснее, перед полными условиями Тест.   Заголовок, описание блока, разделение блоков, текст вопросы, открытый вопрос (текстовое поле большое), выбор ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн для Layout

    Требуется сделать подобный цветовой дизайн на других Layout/макетах, красота не требуется, нужно для общего восприятия цветов на макете, чтобы в дальнейшем составить ТЗ на дизайн. Спасибо!

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад