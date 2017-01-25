Разработать дизайн рекламных блоков

$245
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок568 просмотров
#1$165
#2$80

Блоки тизерной рекламы/контекстной с узнаваемым дизайн  на основе стилистики сайта. Подробное ТЗ по ссылке.

https://docs.google.com/document/d/1jVjiyX0l3zbASyDkxWkuMgzo0YSvKOXNJRIp9ZJyxPM/pub

8 лет назад
NatashaR
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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