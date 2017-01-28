Верстка небольшого лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок150 просмотров

Нужно адаптивно сверстать простой лендинг. Все подробности, детали и исходник — лично исполнителю.

8 лет назад
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bIropka
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$40
3 дня
Быстро, качественно, профессионально. Спасибо!
Все на высшем уровне, как всегда. Спасибо!

Заявки фрилансеров

bIropka
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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