Сорвать дизайн с сайта и натянуть на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок176 просмотров

Всем привет!

Требуется с одного сайта (ссылку в лс скину) сорвать дизайн и все это добро натянуть на wordpress.

От вас требуется: цена и сроки реализации.

WordPress
8 лет назад
valeraslv
Валерий 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров