Вёрстка должна быть адаптивной под мобильные устройства Превью страниц смотри ниже PSD макеты, доступы к Wordpress получит выбранный исполнитель В заявке писать цену и сроки
Верстка страниц от гуру Битркса
Скопировать верстку уже существующей шапки сайта, заверстать логотип в шапку сайта. "Дособрать" и адаптировать понравившиеся элементы в сайт
Всего нужно 3 длинных шаблонов лэндингов, сверстанных под битрикс.
Остальные 5 страниц будут собраны из элементов этих лендингов.
Исходники трех страниц в фотошопе, разбитые по слоям.
С сайта№1 уже существующего сайта скопировать шапку сайта и принцип навигации. (Одинаковый всплывающий элемент)
С сайта№2 элемент фильтра адаптировать в шаблон
С сайта №3 забрать статейно-информационные шалоны
"Срастить и почистить" стили в CSS, отсутствие ссылок в верстке и другие мелочи. Сделать по человечески)
Желательно бы найти человека который имел бы широкий опыт настройки разных сайтов на этой CMS, чтобы оценить реальный фронт работ.
Пример шаблона для оценки сложности прикрепил. Есть уже шаблоны под строительный портал, из него нужно будет сделать авто портал
Контент дописан на 70%, можно начинать верстать.
Требование - наличие в портфолио сложных дизайнов на битрикс
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
Требуется установить шаблон на magento по инструкции. Инструкции и файлы шаблона с настроенным хостингом предоставляю. Демо: http://plazathemes.com/demo/grand/english1/HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Верстка должна быть адаптивной для разных экранов от мониторов с разрешением шириной от 768px до 2560px. Кроме того нужна мобильная версия рассчитанная на ширину экрана от 320px до 768px, либо сделать верстку адаптивной так же ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $67
В паническом режиме необходимо выполнить адаптивную верстку главной страницы сайта с выпадающим меню на всю страницу (2 раздела). На все ссылки и кнопки поставить 404 страницу. Вышлю фото дизайна при обращении.Если не уверены, что сможете ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
Макет во вложении, есть PSD главной Адаптив шапки, подвала и меню сайта как на https://www.hzpc.comHTML-верстка1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $5
Перенос сайта из бэкапа на другой хостинг и доменHTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад
Верстка адаптивная. Нужно сделать только для мобильных кнопку "Полная версия" и соответственно при полной версии (на мобильном, не на компьютере) кнопка "мобильная версия".HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно изменить шапку на wp. Сейчас она динамическая, а нужна статика. Сайт: https://webdesignchannel.ru Можно вставить даже стандартную от bootstrap , но по размерам такую же. Bootstrap.css присутствует. -Вообщем удалить всё, что ...HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть готовый сайт на раннем шаблоне (v2.0) Bitrix "Электросила" на выделенном сервере CMS "1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.8" редакция "Бизнес", необходимо: 1. Подготовить, оптимизировать новый шаблон для сайта http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/altop.elektroinstrument/ (w3c, HTML, CSS, XML) 2. Перенести шаблон на ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать на сайте, сделанном на друпал, новый дизайн. Есть фуллскрин макеты в psd, для некоторых контетных блоков при необходимости можно создать отдельные версии для маленьких разрешений, но большинство блоков необходимо просто перенести и ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад