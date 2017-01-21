Верстка страниц от гуру Битркса

Скопировать верстку уже существующей шапки сайта, заверстать логотип в шапку сайта. "Дособрать" и адаптировать понравившиеся элементы в сайт

Всего нужно 3 длинных шаблонов лэндингов, сверстанных под битрикс.

Остальные 5 страниц будут собраны из элементов этих лендингов.

Исходники трех страниц в фотошопе, разбитые по слоям.

С сайта№1 уже существующего сайта скопировать шапку сайта и принцип навигации. (Одинаковый всплывающий элемент)

С сайта№2 элемент фильтра адаптировать в шаблон

С сайта №3 забрать статейно-информационные шалоны

"Срастить и почистить" стили в CSS, отсутствие ссылок в верстке и другие мелочи. Сделать по человечески)

Желательно бы найти человека который имел бы широкий опыт настройки разных сайтов на этой CMS, чтобы оценить реальный фронт работ.

Пример шаблона для оценки сложности прикрепил. Есть уже шаблоны под строительный портал, из него нужно будет сделать авто портал

Контент дописан на 70%, можно начинать верстать.

Требование - наличие в портфолио сложных дизайнов на битрикс