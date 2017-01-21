Верстка нового дизайна на друпал

Необходимо сверстать на сайте, сделанном на друпал, новый дизайн.

Есть фуллскрин макеты в psd, для некоторых контетных блоков при необходимости можно создать отдельные версии для маленьких разрешений, но большинство блоков необходимо просто перенести и настроить сжатие в стилях. Страниц осталось немного, частично работа уже проведена. Страниц с уникальным нетиповым контентом и сложными блоками около 5-7, остальные - типовые и текст+картинки, т.е требующие несложной или однократной настройки типа материала. Для ознакомления и рассмотрения вашей кандидатуры необходимо:

1. Посмотреть верстку главной по адресу test.innstroy.ru, дать свои комментарии относительно текущей адаптивной верстки главной страницы и ключевых моментов + и -. 2. Ознакомиться на текущей версии сайта innstroy.ru с приблизительным (часть контента будет меняться) объемом и составом работ. 3. Обозначить свои условия в плане работы - сроки, бюджет. Можно на примерах конкретных страниц. Допустим: на верстку страницы "Ленточный фундамент" при таком контенте потребуется 4 часа, а на "Главную" - 10. За все ХХ страниц бюджет такой-то.