Необходимо создать "универсальный" шаблон листинга для eBay. Пожалуйста посмотрите прототип листинга, который я "нарисовал" в прикепленных файлах под названием eskiz.png Живая копия находится по этой ссылке - https://goo.gl/0Alnjo Весь ...
Верстка нового дизайна на друпал
Необходимо сверстать на сайте, сделанном на друпал, новый дизайн.
Есть фуллскрин макеты в psd, для некоторых контетных блоков при необходимости можно создать отдельные версии для маленьких разрешений, но большинство блоков необходимо просто перенести и настроить сжатие в стилях. Страниц осталось немного, частично работа уже проведена. Страниц с уникальным нетиповым контентом и сложными блоками около 5-7, остальные - типовые и текст+картинки, т.е требующие несложной или однократной настройки типа материала. Для ознакомления и рассмотрения вашей кандидатуры необходимо:
1. Посмотреть верстку главной по адресу test.innstroy.ru, дать свои комментарии относительно текущей адаптивной верстки главной страницы и ключевых моментов + и -. 2. Ознакомиться на текущей версии сайта innstroy.ru с приблизительным (часть контента будет меняться) объемом и составом работ. 3. Обозначить свои условия в плане работы - сроки, бюджет. Можно на примерах конкретных страниц. Допустим: на верстку страницы "Ленточный фундамент" при таком контенте потребуется 4 часа, а на "Главную" - 10. За все ХХ страниц бюджет такой-то.
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