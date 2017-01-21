Доработка системы на Terrasoft bpm'online real estate

Необходимо расширитьфункционал системы и вот какую задачу при этом я хочу решить. Когда я работаю с

объектом или листингом мне нужна более детальная диффернециация их по

географии. Одного параметра район мне недостаточно. Мне нужен справочник,

который бы отражал географическую структуру города по районом и более мелким

районам (микрорайонам или по-другому «массивам»). Районы и массивы – это

определенные области на карте, которые я задаю сам (один раз и координаты этого

полигона храню в справочнике). Полигоны районов друг с другом не пересекаются.

Массивы друг с другом тоже не пересекаются. Но вот границы массива и района

могут пересекаться. Разные массивы входит в границы разных районов. Логика

вроде простая. Я бы хотел иметь такую структуру, которая будет привязываться к

конкретному городу. То есть для одного города, это свои районы и массивы, для

другого города – другие.

В будущем (не в рамках этого заказа) нужно будет по строке адреса объекта определять его широту и долготу и проверять вхождение этой точки

в тот или иной массив. Поля Массив и Район должны заполяться автоматически

после указания адреса объекта.

Я читал, что для подобных задач используются R-деревья.