Интересует перенос сайта consaltex.ru на CMS Битрикс. Просьба назвать цену и сроки.
Доработка системы на Terrasoft bpm'online real estate
Необходимо расширитьфункционал системы и вот какую задачу при этом я хочу решить. Когда я работаю с
объектом или листингом мне нужна более детальная диффернециация их по
географии. Одного параметра район мне недостаточно. Мне нужен справочник,
который бы отражал географическую структуру города по районом и более мелким
районам (микрорайонам или по-другому «массивам»). Районы и массивы – это
определенные области на карте, которые я задаю сам (один раз и координаты этого
полигона храню в справочнике). Полигоны районов друг с другом не пересекаются.
Массивы друг с другом тоже не пересекаются. Но вот границы массива и района
могут пересекаться. Разные массивы входит в границы разных районов. Логика
вроде простая. Я бы хотел иметь такую структуру, которая будет привязываться к
конкретному городу. То есть для одного города, это свои районы и массивы, для
другого города – другие.
В будущем (не в рамках этого заказа) нужно будет по строке адреса объекта определять его широту и долготу и проверять вхождение этой точки
в тот или иной массив. Поля Массив и Район должны заполяться автоматически
после указания адреса объекта.
Я читал, что для подобных задач используются R-деревья.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
1 проблема: при скроле на устройствах с сенсорным экраном - подбрасывает в начало страницы. увидеть можно на телефоне 2 проблема: при удерживании и перетаскивании верхнего Банера - картинки телефонов видны. ...Завершен8 лет назад
Добрый день! Дизайн и примерная структура уже есть: gg.travelservice.online (отталкиваемся от данного дизайна) Корзина не нужна. Цель: показать какой товар имеется в магазине с описанием, показать сам магазин, страница контактов, отзывов. Сайт должен ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Есть сайт, нужно сделать адаптивную верстку. Адрес сайта – отправлю по запросу. Главная страница сайта для понимания задачи в приложении ...Завершен8 лет назад
- $10
Сайт одностраничный - все тексты находятся в файле index.hml. На мобильном телефоне текст уезжает за границу. Сделать так, чтобы на мобильных устройствах все отображалось корректно Сайт: http://studiopriority.1gb.ru/Завершен8 лет назад
Верстка должна быть валидной. Не горит. За скоростью и ценой не гонюсь. Макет главной в приложении, внутрении по аналогии.Завершен8 лет назад
Сделать вёрстку макета для веб сайта с добавлением HTML5+CSS3+JS (JQuery) анимации.HTML-верстка57 заявокЗакрыт8 лет назад
Срочно нужно адаптировать лендинг под мобильные устройства (смартфоны ,планшеты и.т.д)HTML-верстка37 заявокЗакрыт8 лет назад
ПИШЕМ ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ !!! ПОРТФОЛИЮ-СПАМ СРАЗУ В БАН !!! Сейчас шаблон генерится из JS - нужен простой статичный HTML без динамичных данных (всю динамику меняем на ссылки на картинки, кот ...HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на bootstrap с некоторым кастомным css. На нем не вполне адекватно работает меню при изменении размеров окна. Нужно это все поправить. Сайт: psy-study.ru Задачи: 1) при уменьшении ...Завершен8 лет назад