Вёрстка шаблона на WordPress с меню

Добрый день!

Дизайн и примерная структура уже есть: gg.travelservice.online (отталкиваемся от данного дизайна)

Корзина не нужна. Цель: показать какой товар имеется в магазине с описанием, показать сам магазин, страница контактов, отзывов. Сайт должен быть адаптивным под мобильную версию (bootstrap).

Подробнее про адаптивную: Блоки на главном меню сделать таким образом, что они каждый по отдельности выстроиться вертикально (сейчас они прыгают кучей под меню и следовательно при малых экранах не будет видно что там написано).

Кнопка бронирования: поля с заполнением номера и указанием через точку (wapp/vib/отель!) – если выбирают ОТЕЛЬ, то смена поля телефона на поля: название, номер комнаты, время. Данные формы отправляются на почту.

Меню:

Товар (раскрывающееся меню категорий товара)

Бронирование трансфера (фото, описания)

О нас (фото, описания, отзывы)

Контакты (фото, описание, карта)

Карточки товара наверное через woocommerce

Контент мы уже наполним сами.

Прикрепляю план разработки сайта для общего понимания картины.