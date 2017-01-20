Вёрстка шаблона на WordPress с меню

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок177 просмотров

Добрый день! 

Дизайн и примерная структура уже есть: gg.travelservice.online (отталкиваемся от данного дизайна)

Корзина не нужна. Цель: показать какой товар имеется в магазине с описанием, показать сам магазин, страница контактов, отзывов. Сайт должен быть адаптивным под мобильную версию (bootstrap). 

Подробнее про адаптивную: Блоки на главном меню сделать таким образом, что они каждый по отдельности выстроиться вертикально (сейчас они прыгают кучей под меню и следовательно при малых экранах не будет видно что там написано).

Кнопка бронирования: поля с заполнением номера и указанием через точку (wapp/vib/отель!) – если выбирают ОТЕЛЬ, то смена поля телефона на поля: название, номер комнаты, время. Данные формы отправляются на почту. 

Меню: 

Товар (раскрывающееся меню категорий товара) 

Бронирование трансфера (фото, описания) 

О нас (фото, описания, отзывы) 

Контакты (фото, описание, карта) 

Карточки товара наверное через woocommerce

Контент мы уже наполним сами.

Прикрепляю план разработки сайта для общего понимания картины.

BootstrapWooCommerceWordPress
8 лет назад
eashla
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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