Добрый день! Есть сайт, нужно сделать адаптивную верстку. Адрес сайта – отправлю по запросу. Главная страница сайта для понимания задачи в приложении ...
Вёрстка шаблона на WordPress с меню
Добрый день!
Дизайн и примерная структура уже есть: gg.travelservice.online (отталкиваемся от данного дизайна)
Корзина не нужна. Цель: показать какой товар имеется в магазине с описанием, показать сам магазин, страница контактов, отзывов. Сайт должен быть адаптивным под мобильную версию (bootstrap).
Подробнее про адаптивную: Блоки на главном меню сделать таким образом, что они каждый по отдельности выстроиться вертикально (сейчас они прыгают кучей под меню и следовательно при малых экранах не будет видно что там написано).
Кнопка бронирования: поля с заполнением номера и указанием через точку (wapp/vib/отель!) – если выбирают ОТЕЛЬ, то смена поля телефона на поля: название, номер комнаты, время. Данные формы отправляются на почту.
Меню:
Товар (раскрывающееся меню категорий товара)
Бронирование трансфера (фото, описания)
О нас (фото, описания, отзывы)
Контакты (фото, описание, карта)
Карточки товара наверное через woocommerce
Контент мы уже наполним сами.
Прикрепляю план разработки сайта для общего понимания картины.
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