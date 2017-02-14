Вертска и натяжка PSD на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен36 заявок337 просмотров

Верстка должна быть валидной.

Не горит.

За скоростью и ценой не гонюсь.

Макет главной в приложении, внутрении по аналогии.

WordPress
8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kuben
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
4 дня
Спасибо за. работу!
Хороший заказчик, четкое ТЗ, все время на связи, быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kuben
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад