Требуются специалисты по натяжке верстки на cms OpenCart

Основные требования - знание php, понимание принципа mvc, а так же, при необходимости, способность корректировать верстку и js-скрипты. Работа в команде.

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