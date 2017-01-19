Необходима адаптивная верстка готового сайта

Что нужно: 1. сверстать лендинг с элементами анимации вместо главной страницы сайта ilyafinance.ru/ (сначала верстаете у себя, потом, после утверждения – перенос лендинга уже на работающий сайт). Скачать макет: yadi.sk/i/AXTFblRu39oWgw 2. Внести изменения ...