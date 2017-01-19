Необходима адаптивная верстка готового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок302 просмотра

Необходима адаптивная верстка интернет магазина для планшетов и смартфонов. 

Для пк все должно остаться как есть!  

Основные требования:

Удобство пользователя 

Признание мобильной версии сайта яндексом и гуглом

Ну и чтобы все работало нормально!

8 лет назад
Traffic74
Руслан 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров