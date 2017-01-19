Здравствуйте, Обновил WP и немного на сайте покривились некоторые элементы: 2 слайда и всплывающее окно с логином. Надо поправить. Жду ваши предложения. С ув. ...
Нужен талантливый верстальщик с незаурядным вкусом
Нужен талантливый верстальщик с незаурядным вкусом для создания веб-анимации, СТРОГО canvas. На основе gif - https://yadi.sk/d/QZ-lhriH39q2eu - нужно создать страницу с таковой анимацией, реализовав при этом изменение пропорций и масштабов графики относительно размеров экрана.
Необходим исполнитель с примерами аналогичных работ в портфолио! Пишите вашу цену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сверстать сайт на движке Wordpress. Порядка 30 страниц.Завершен8 лет назад
- $50
Необходимо сверстать 3 псд страницы. Ссылка на архив: https://www.dropbox.com/s/srndriy3xxzchyz/AsiaCreditBank_all_pages.rar?dl=0 - Валидность, кроссбраузерность, адаптивность. - Знание html 5 css 3 - Обязательна верстка дивами. Срок 1-2 дняHTML-верстка30 заявокЗакрыт8 лет назад
Тема Inspinia - От нее нужно 3 страницы (Они как бы почти заверстаны) Главная - Как обычная страница с меню. Страница листинга - Скорее всего категория Страница контактов - Подключить карту и ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо качественно сверстать медицинский сайт Требования: 1) Аккуратный код со всеми отступами и комментариями 2) БЭМ синтаксис 3) Кроссбраузерность 4) Адаптивная верстка 5) Отсутствие неиспольземых библиотек, быстрая ...Завершен8 лет назад
Необходимо сверстать форум в стиле основного сайта: http://mkbim.ru/ http://forum.mkbim.ru/ Основные требования: 1. Шапка с основного сайта была на форуме. 2. Цвета на форум в стиле сайта. 3. Шрифты на ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет! Нужно сверстать одну страницу, есть дизайн (в adobe illustrator) + картинки Обязательно: bootstrap, мобильная верстка, должно идеально отображаться на мобильных устройствах Пожалуйста, пишите сразу цену ...Завершен8 лет назад
Добрый день. Есть сайт otoplenie.com.ua, сделан в 2010 г., табличная верстка. Сейчас стоит задача обновить его под современные тенденции. Частично кое-что делал сам, но всего не знаю и нет времени. Нужно доработать футер, ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать адаптивность для двух сайтов под мобильные устройства xn--80aap0atdffd.com и matras-sevastopol.com. От вас стоимость и сроки.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $300
Требуется верстка фронтенда адаптив + js Обязательные к использованию технологии: scss, bower, gulp Желательно: Pixel perfect Прикладываю jpg https://yadi.sk/d/C93y9KPQ36rEPz К заявке прикрепите 1-2 схожих работы из портфолиоЗавершен8 лет назад