Нужен талантливый верстальщик с незаурядным вкусом

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок596 просмотров

Нужен талантливый верстальщик с незаурядным вкусом для создания веб-анимации, СТРОГО canvas. На основе gif - https://yadi.sk/d/QZ-lhriH39q2eu - нужно создать страницу с таковой анимацией, реализовав при этом изменение пропорций и масштабов графики относительно размеров экрана. 

Необходим исполнитель с примерами аналогичных работ в портфолио! Пишите вашу цену.

8 лет назад
Oksana_nsign
Оксана 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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