Верстка LP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен45 заявок315 просмотров

Сверстать LP (не адаптив), небольшая интерактивность, ТЗ кандидатам.

8 лет назад
boykov
Павел 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dbdio_agency
Евгений 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$91
5 дней
Работаем не первый раз, человек - профессионал своего дела. Спасибо!
Все отлично, своевременная оплата, быстро отвечает на сообщения, всё необходимое для верстки было предоставлено. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dbdio_agency
Евгений 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад