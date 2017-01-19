Нужен талантливый верстальщик с незаурядным вкусом для создания веб-анимации, СТРОГО canvas. На основе gif - https://yadi.sk/d/QZ-lhriH39q2eu - нужно создать страницу с таковой анимацией, реализовав при этом изменение пропорций и масштабов графики относительно размеров экрана. ...
Интересует написание сайта по дизайну с листа
Здравствуйте! Я сейчас нахожусь в поиске человека который владеет версткой.
Что нужно сделать?
На листе формата А4 будет прорисован дизайн сайта который бы я хотел видеть в виде веб страницы, у кого есть опыт в таких работах, жду ваших откликов!
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