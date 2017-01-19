Интересует написание сайта по дизайну с листа

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки226 просмотров

Здравствуйте! Я сейчас нахожусь в поиске человека который владеет версткой.

Что нужно сделать? 

На листе формата А4 будет прорисован дизайн сайта который бы я хотел видеть в виде веб страницы, у кого есть опыт в таких работах, жду ваших откликов!

8 лет назад
xerrocs
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров