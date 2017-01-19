Интересует написание сайта по дизайну с листа

Здравствуйте! Я сейчас нахожусь в поиске человека который владеет версткой.

Что нужно сделать?

На листе формата А4 будет прорисован дизайн сайта который бы я хотел видеть в виде веб страницы, у кого есть опыт в таких работах, жду ваших откликов!