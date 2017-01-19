Верстка и натяжка на wordpress, адаптивный дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки238 просмотров

Собственно, в названии указано задание. 

Макеты прилагаю.

Оплата только по факту выполнения и проверки на Вашем хостинге.

Сайт простенький, на 5 страниц. Прошу сразу в заявке указывать сумму и срок выполнения.

WordPress
8 лет назад
igor_bcm
Игорь 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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