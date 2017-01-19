Здравствуйте! Я сейчас нахожусь в поиске человека который владеет версткой. Что нужно сделать? На листе формата А4 будет прорисован дизайн сайта который бы я хотел видеть в виде веб страницы, у кого ...
Верстка и натяжка на wordpress, адаптивный дизайн
Собственно, в названии указано задание.
Макеты прилагаю.
Оплата только по факту выполнения и проверки на Вашем хостинге.
Сайт простенький, на 5 страниц. Прошу сразу в заявке указывать сумму и срок выполнения.
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