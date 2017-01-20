Новая верстка существующего сайта на платформу Сантафокс с адаптивной

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка126 просмотров

Здравствуйте! А сколько будет стоить новая верстка 2-х существующихсайтов  с адаптивной версией длямобильных устройств на платформу Santafox? www.yoga-klub.ruwww.psi-masterskay.ru Макет есть. Какие условия и сроки выполнения работ?

8 лет назад
guest_14849107318559
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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