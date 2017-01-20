ПИШЕМ ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ !!! ПОРТФОЛИЮ-СПАМ СРАЗУ В БАН !!! Сейчас шаблон генерится из JS - нужен простой статичный HTML без динамичных данных (всю динамику меняем на ссылки на картинки, кот ...
Адаптация лендинга
Срочно нужно адаптировать лендинг под мобильные устройства (смартфоны ,планшеты и.т.д)
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