Поправить адаптивную верстку шапки на сайте (wordpress)

Сайт: potolki.ferico.by/

Необходимо сделать чтобы шапка грузилась вместе с первой фоновой картинкой и формой (чтобы посетитель не ждал 2-3 сек. глядя на меню и белый лист).

Изменить фоновую картинку для мобильной версии + вместо формы сделать только кнопку вызова формы (плагин форм это позволяет сделать без проблем).

Естественно сделать, чтобы это все выглядело адекватно на разных разрешениях.

Предложения рассматриваю только с указанием ориентировочной стоимости и срока исполнения! Оплата по факту !

Благодарю за Ваши предложения!