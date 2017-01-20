Поправить адаптивную верстку шапки на сайте (wordpress)

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Закрыт4 заявки140 просмотров

Сайт: potolki.ferico.by/ 

Необходимо сделать чтобы  шапка грузилась вместе с первой фоновой картинкой и формой (чтобы посетитель не ждал 2-3 сек. глядя на меню и белый лист). 

Изменить фоновую картинку для мобильной версии + вместо формы сделать только кнопку вызова формы (плагин форм это позволяет сделать без проблем). 

Естественно сделать, чтобы это все выглядело адекватно на разных разрешениях. 

Предложения рассматриваю только с указанием ориентировочной стоимости и срока исполнения! Оплата по факту !

Благодарю за Ваши предложения! 

WordPress
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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