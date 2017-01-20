Основные требования - знание php, понимание принципа mvc, а так же, при необходимости, способность корректировать верстку и js-скрипты. Работа в команде. Заполните, пожалуйста, анкету https://goo.gl/forms/K4PBJF65EwH87vQl1 - и мы с Вами свяжемся
Поправить адаптивную верстку шапки на сайте (wordpress)
Сайт: potolki.ferico.by/
Необходимо сделать чтобы шапка грузилась вместе с первой фоновой картинкой и формой (чтобы посетитель не ждал 2-3 сек. глядя на меню и белый лист).
Изменить фоновую картинку для мобильной версии + вместо формы сделать только кнопку вызова формы (плагин форм это позволяет сделать без проблем).
Естественно сделать, чтобы это все выглядело адекватно на разных разрешениях.
Предложения рассматриваю только с указанием ориентировочной стоимости и срока исполнения! Оплата по факту !
Благодарю за Ваши предложения!
Заявки фрилансеров
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