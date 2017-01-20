Срочно нужно адаптировать лендинг под мобильные устройства (смартфоны ,планшеты и.т.д)
Сделать вёрстку макета
Сделать вёрстку макета для веб сайта с добавлением HTML5+CSS3+JS (JQuery) анимации.
Заявки фрилансеров
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