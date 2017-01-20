Сделать вёрстку макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт57 заявок913 просмотров

Сделать вёрстку макета для веб сайта с добавлением HTML5+CSS3+JS (JQuery)  анимации.

HTMLJavaScriptjQuery
8 лет назад
kazkibergetic
Олег 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров